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Общество 22 марта 2025 06:00

В Татарстане ожидается мокрый снег и до 3 градусов тепла

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В Татарстане ожидается мокрый снег и до 3 градусов тепла
Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Сегодня, 22 марта, в Татарстане ожидается пасмурная и влажная погода. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой будет облачным, днем – с прояснениями. Прогнозируется небольшой, а местами и умеренный снег, а также мокрый снег.

Будет дуть западный ветер силой от 6 до 11 м/с, который со временем поменяет направление на северо-восточное. Иногда он будет усиливаться порывами до 14 м/с. На дорогах местами образуется гололедица.

Температура воздуха по региону в светлое время суток составит от 0 до 3 градусов тепла (в Казани – от +1 до +3 градусов).

Ранее «Татар-информ» сообщал, что конец марта в Татарстане окажется теплее нормы на пять градусов.

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