В Казани побит четвертый с начала марта температурный рекорд

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В столице Татарстана в четвертый раз с начала марта обновлен температурный рекорд. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Сегодня, 21 марта 2025 года, столбики термометров на авиационной метеостанции «Казань-Сокол» поднялись до +9,1 градуса.

Предыдущий абсолютный максимум температуры воздуха для 21 марта в Казани был достигнут в 2007 году – тогда температура воздуха в городе достигла +8,5 градуса.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что конец марта в Татарстане окажется теплее нормы на пять градусов.