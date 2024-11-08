Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Татарстане ожидается мокрый снег и до 2 градусов тепла
Сегодня, 8 ноября, в Татарстане благодаря воздействию ложбины циклона ожидается неустойчивая погода, температурный фон немного поднимется. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.
Небо над республикой будет облачным, днем — с прояснениями. Местами по региону будет идти небольшой снег и мокрый снег (последний — не в Казани).
Ветер будет дуть с запада, он ослабнет до 5−10 м/с. На дорогах кое-где, включая столицу РТ, образуется гололедица.
После ночных -1, -6 градусов в светлое время суток воздух в Татарстане прогреется до -1, +2 градусов (в Казани — до 0, +2 градусов).
Ранее «Татар-информ» сообщал, что к концу недели в республике потеплеет до +5 градусов.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»