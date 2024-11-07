В Татарстане ожидаются метель, снег и до −8 градусов

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В четверг, 7 ноября, в Татарстане прогнозируется облачная погода с прояснениями. Утром и днем в ряде районов возможна слабая метель, сообщили в Гидрометцентре РТ.

Ожидается западный, северо-западный ветер, порывы которого местами могут достигать 13 м/с, небольшой снег.

Ночью температуры воздуха составят от −8 до −3 градусов, а днем — от −4 до 0 градусов.