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Общество 7 ноября 2024 06:30

В Татарстане ожидаются метель, снег и до −8 градусов

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В Татарстане ожидаются метель, снег и до −8 градусов
Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В четверг, 7 ноября, в Татарстане прогнозируется облачная погода с прояснениями. Утром и днем в ряде районов возможна слабая метель, сообщили в Гидрометцентре РТ.

Ожидается западный, северо-западный ветер, порывы которого местами могут достигать 13 м/с, небольшой снег.
Ночью температуры воздуха составят от −8 до −3 градусов, а днем — от −4 до 0 градусов.

#прогноз погоды #снег #метель
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