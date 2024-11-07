К концу недели в Татарстане потеплеет до +5 градусов

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К концу недели в Татарстане ожидается кратковременное потепление. Это следует из прогноза, распространенного Гидрометцентром РТ.

Завтра, 8 ноября, погодные условия на территории республики будет определять ложбина циклона. Местами прогнозируются осадки в виде небольшого снега и мокрого снега. На отдельных участках дорог образуется гололедица. Температура воздуха составит от -1 до -6 градусов ночью и от -1 до +2 — днем.



В субботу, 9 ноября, регион окажется в зоне влияния атмосферного фронта. Будут идти небольшие осадки: в темное время суток в виде мокрого снега, в светлое — преимущественно в виде дождя. Температурный фон начнет повышаться. Перемещение теплого воздуха будет сопровождаться сильным ветром с порывами от 15 до 20 м/с. В ночные часы ожидается от -4 до +1 градуса, в дневные — от +1 до +4. Ночью и утром кое-где сохранится гололедица.

В воскресенье, 10 ноября, Татарстан будет оставаться под воздействием теплой воздушной массы. Температура воздуха составит от 0 до +3 градусов ночью и плюс 2-5 градусов днем. При этом сохранятся небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега.

Согласно предварительным данным метеорологов, в начале следующей недели через республику пройдет холодный атмосферный фронт. В результате температура понизится до отрицательных значений. Местами вероятен небольшой мокрый снег и снег. На дорогах ожидается гололедица.

В ночь на понедельник, 11 ноября, столбики термометров опустятся до минус 1-6 градусов, днем температура воздуха составит от -3 до +1. В ночь на вторник, 12 ноября, прогнозируется от -3 до -8 градусов, днем — от 0 до -5 градусов.