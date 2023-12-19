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Общество 19 декабря 2023 06:00

В Татарстане ожидается мокрый снег, гололед и до 1 градуса тепла

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В Татарстане ожидается мокрый снег, гололед и до 1 градуса тепла
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сегодня, 19 декабря, в Татарстане сохранится теплая и влажная погода, установившаяся после прихода с запада циклона «Ваня». Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой останется облачным. Будет идти небольшой снег, днем местами с мокрым снегом (при этом в Казани — «преимущественно без осадков»).

Кое-где на территории региона, включая столицу РТ, утром ожидается гололед. Прогнозируется юго-западный и западный ветер силой от 6 до 11 м/с. На дорогах образуется гололедица.

Температура воздуха по Татарстану в светлое время суток составит от -4 до +1 градуса (в Казани — от -1 до +1), отмечают синоптики.

Как ранее сообщал «Татар-информ», на этой неделе в республику придет потепление до +4 градусов с дождями и мокрым снегом.

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