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Новости Татарстана и Казани
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В Татарстане ожидается мокрый снег, гололед и до 1 градуса тепла
Сегодня, 19 декабря, в Татарстане сохранится теплая и влажная погода, установившаяся после прихода с запада циклона «Ваня». Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.
Небо над республикой останется облачным. Будет идти небольшой снег, днем местами с мокрым снегом (при этом в Казани — «преимущественно без осадков»).
Кое-где на территории региона, включая столицу РТ, утром ожидается гололед. Прогнозируется юго-западный и западный ветер силой от 6 до 11 м/с. На дорогах образуется гололедица.
Температура воздуха по Татарстану в светлое время суток составит от -4 до +1 градуса (в Казани — от -1 до +1), отмечают синоптики.
Как ранее сообщал «Татар-информ», на этой неделе в республику придет потепление до +4 градусов с дождями и мокрым снегом.
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