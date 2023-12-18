На смену морозам в Татарстан придет потепление до +4 градусов с дождями и мокрым снегом

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

На этой неделе в Татарстане благодаря пришедшим с Атлантики воздушным массам установится аномально теплая погода. Это следует из прогноза, распространенного Гидрометцентром РТ.

Завтра, 19 декабря, в республике ожидается облачная погода. Будет идти небольшой (днем местами мокрый) снег. Температура воздуха составит от -2 до -7 градусов ночью и от -4 до +1 днем.

Уже в среду, 20 декабря, на регион обрушится очередной атмосферный фронт. Он принесет с собой осадки в виде снега и мокрого снега, которые в светлое время суток иногда будут переходить в дождь. В ночные часы ожидается от -1 до -6 градусов, в дневные — потеплеет до 0, +4 градусов.

Кроме того, в отдельных районах Татарстана вероятны налипания мокрого снега и сильный юго-западный ветер порывами до 15–20 м/с, ночью и утром возможны кратковременные метели. На дорогах образуется гололедица, местами сильная.

В четверг, 21-го числа, регион окажется в теплом секторе циклона с центром над Белым морем. Сохранятся осадки в виде мокрого снега и дождя, а также сильный юго-западный ветер порывами от 15 до 20 м/с. На дорогах республики по-прежнему будет скользко. Ночью температура воздуха составит от -2 до +1 градуса, днем — вновь от 0 до +4.

Согласно предварительным данным метеорологов, в пятницу и субботу, 22 и 23 декабря, синоптическая ситуация в Татарстане существенно не изменится. Сохранится очень теплая погода с осадками в виде мокрого снега и дождя. Столбики термометров будут показывать от -2 до +2 градусов.

«Смешанные и жидкие осадки в сочетании с положительными температурами воздуха могут спровоцировать сход снега с крыш зданий и других наклонных поверхностей. Будьте осторожны!» — предупреждают синоптики в связи с погодными условиями, которые установятся на этой неделе в регионе.