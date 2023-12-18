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Новая неделя в Татарстане начнется потепления до 0 градусов и сильного ветра
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Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»
Ночью и утром 18 декабря в Татарстане ожидается метель с усилениями ветра до 15–17 м/с. Об этом предупреждает Гидрометцентр республики.
Погода будет облачной, прогнозируется небольшой и умеренный снег. Ночью столбики термометров покажут от −8 до −13 градусов, однако к утру они поднимутся до 2-7 градусов ниже нуля. Днем ожидается от 0 до −5 градусов, гололедица.
Ранее синоптики предупредили о снежных заносах в Татарстане в понедельник.
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