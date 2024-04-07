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Новости Татарстана и Казани
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В Татарстане ожидается дождь, мокрый снег и до 9 градусов тепла
Сегодня, 7 апреля, в Татарстане сохранится влажная и пасмурная погода, но температурный фон начнет постепенно повышаться. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.
Небо над республикой останется облачным с прояснениями. Утром местами по региону, включая Казань, продолжат идти небольшие и умеренные осадки в виде дождя, кое-где — с мокрым снегом. Днем опять-таки местами, в том числе и в столице РТ, пройдут небольшие дожди.
Северо-восточный ветер силой от 5 до 10 м/с со временем поменяет направление на северо-западное. В утренние часы местами возможны гололед и туман, на отдельных участках дорог вероятно образование гололедицы, о чем ранее сообщал «Татар-информ».
После ночных -2, +2 градусов в светлое время суток температура воздуха по Татарстану составит от 4 до 9 градусов тепла (в Казани — от +6 до +8 градусов).
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