В Татарстане ожидается дождь, мокрый снег и до 9 градусов тепла

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сегодня, 7 апреля, в Татарстане сохранится влажная и пасмурная погода, но температурный фон начнет постепенно повышаться. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой останется облачным с прояснениями. ​Утром местами по региону, включая Казань, продолжат идти небольшие и умеренные осадки в виде дождя, кое-где — с мокрым снегом. Днем опять-таки местами, в том числе и в столице РТ, пройдут небольшие дожди.

Северо-восточный ветер силой от 5 до 10 м/с со временем поменяет направление на северо-западное. В утренние часы местами возможны гололед и туман, на отдельных участках дорог вероятно образование гололедицы, о чем ранее сообщал «Татар-информ».

После ночных -2, +2 градусов в светлое время суток температура воздуха по Татарстану составит от 4 до 9 градусов тепла (в Казани ​— от +6 до +8 градусов).