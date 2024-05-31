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Синоптики предупредили жителей Татарстана о граде
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Фото: © «Татар-информ»
Гидрометцентр Татарстана предупредил о резком ухудшении метеоусловий в северных районах республики.
«В ближайший час с сохранением до конца дня 31 мая местами в северных районах Республики Татарстан ожидается град», – сказано в сообщении.
Как ранее сообщалось, в последний день мая в регионе под влиянием волнового атмосферного фронта ожидается теплая, но неустойчивая погода.
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