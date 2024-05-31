news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Общество 31 мая 2024 18:01

Синоптики предупредили жителей Татарстана о граде

Скопировать ссылку
Синоптики предупредили жителей Татарстана о граде
Фото: © «Татар-информ»

Гидрометцентр Татарстана предупредил о резком ухудшении метеоусловий в северных районах республики.

«В ближайший час с сохранением до конца дня 31 мая местами в северных районах Республики Татарстан ожидается град», – сказано в сообщении.

Как ранее сообщалось, в последний день мая в регионе под влиянием волнового атмосферного фронта ожидается теплая, но неустойчивая погода.

#штормовое предупреждение
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2