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Гидрометцентр: В Татарстане сохраняется высокая пожарная опасность лесов
Гидрометцентр Татарстан объявил штормовое предупреждения о сохранении высокой пожарной опасности лесов на территории республики.
«В период с 1 по 7 июня 2024 года на территории РТ сохранится высокая пожарная опасность лесов (4-й класс)», — говорится в сообщении.
Пожарная опасность в лесах — это условия, когда при наличии источника высокой температуры или огня может возникнуть лесной пожар. Всего существует 5 классов.
При 4-м классе не стоит использовать открытый огонь в хвойных молодняках, на гарях, на участках поврежденного леса, торфяниках, а также в местах с подсохшей травой и под кронами деревьев. Кроме того, нельзя бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок, применять при охоте пыжи из горючих или тлеющих материалов, а также оставлять промасленные или пропитанные горючими веществами материалы в не предусмотренных специально для этого местах.
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