В Татарстане ожидается до 24 градусов тепла, осадки возможны лишь местами

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Сегодня, 16 августа, в Татарстане отчасти изменятся погодные условия из-за отхода циклона на восток и распространения гребня антициклона. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

В небе над республикой сохранится переменная облачность. Небольшие дожди пройдут лишь на востоке региона. Кое-где утром сохранится опустившийся ночью туман.

Северо-восточный ветер силой от 5 до 10 м/с днем местами будет усиливаться порывами до 14 м/с (в Казани – до 13 м/с).

После достаточно прохладной ночи воздух по Татарстану в дневные часы прогреется до +19, +24 градусов (в столице РТ – до +22, +24).

Ранее «Татар-информ» сообщал, что средняя температура воздуха по региону во второй декаде августа окажется в пределах климатической нормы. Для республики в целом климатическая норма в период с 10 по 20 августа равняется +18,1 градуса, а для Казани – +18,6.