news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 16 августа 2025 06:00

В Татарстане ожидается до 24 градусов тепла, осадки возможны лишь местами

Читайте нас в
Телеграм
В Татарстане ожидается до 24 градусов тепла, осадки возможны лишь местами
Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Сегодня, 16 августа, в Татарстане отчасти изменятся погодные условия из-за отхода циклона на восток и распространения гребня антициклона. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

В небе над республикой сохранится переменная облачность. Небольшие дожди пройдут лишь на востоке региона. Кое-где утром сохранится опустившийся ночью туман.

Северо-восточный ветер силой от 5 до 10 м/с днем местами будет усиливаться порывами до 14 м/с (в Казани – до 13 м/с).

После достаточно прохладной ночи воздух по Татарстану в дневные часы прогреется до +19, +24 градусов (в столице РТ – до +22, +24).

Ранее «Татар-информ» сообщал, что средняя температура воздуха по региону во второй декаде августа окажется в пределах климатической нормы. Для республики в целом климатическая норма в период с 10 по 20 августа равняется +18,1 градуса, а для Казани – +18,6.

читайте также
Синоптик Шувалов предупредил о похолодании в Татарстане в конце августа
Синоптик Шувалов предупредил о похолодании в Татарстане в конце августа
#прогноз погоды #прогноз погоды в татарстане #гидрометцентр рт
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Кто из татарстанцев сможет выйти на пенсию в 2026 году

Кто из татарстанцев сможет выйти на пенсию в 2026 году

15 августа 2025
Лавров приехал в отель в Анкоридже в свитере с надписью СССР

Лавров приехал в отель в Анкоридже в свитере с надписью СССР

15 августа 2025