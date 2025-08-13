Синоптик Шувалов предупредил о похолодании в Татарстане в конце августа

Фото: © «Татар-информ»

До конца августа в Татарстане погода будет умеренной. Во второй декаде последнего месяца лета не прогнозируются существенные изменения в температуре воздуха и количестве осадков. Об этом сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По словам синоптика, в ближайшие дни пройдут дожди, но они будут носить кратковременный характер. В среднем температура днем будет держаться в пределах +20.. +24 градусов, а ночью она будет постепенно снижаться.

«Такая же температура будет и в третьей декаде августа. Дневная температура – около +20 градусов, ночная – +10.. +15 градусов, но возможны и температуры чуть ниже 10 градусов», – отметил синоптик.