В Татарстане ожидается до +20 градусов и небольшие дожди

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Сегодня, 21 сентября, в Татарстане еще сохранится относительно теплая погода. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

В небе над республикой ожидается переменная облачность. В дневные часы, в отличие от ночных, небольшие дожди будут идти лишь местами (в том числе и в Казани).

Прогнозируется западный и северо-западный ветер силой от 5 до 10 м/с. Кое-где днем он будет усиливаться порывами до 14 м/с (в столице РТ — лишь до 13 м/с).

После ночных 7–12 градусов выше нуля в дневные часы воздух на территории региона прогреется до +15, +20 градусов (в Казани — до +18, +20 градусов).

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстан идет похолодание, на следующей неделе возможны заморозки до -3 градусов.