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Новости Татарстана и Казани
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В Татарстане ожидается до +20 градусов и небольшие дожди
Сегодня, 21 сентября, в Татарстане еще сохранится относительно теплая погода. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.
В небе над республикой ожидается переменная облачность. В дневные часы, в отличие от ночных, небольшие дожди будут идти лишь местами (в том числе и в Казани).
Прогнозируется западный и северо-западный ветер силой от 5 до 10 м/с. Кое-где днем он будет усиливаться порывами до 14 м/с (в столице РТ — лишь до 13 м/с).
После ночных 7–12 градусов выше нуля в дневные часы воздух на территории региона прогреется до +15, +20 градусов (в Казани — до +18, +20 градусов).
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстан идет похолодание, на следующей неделе возможны заморозки до -3 градусов.
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