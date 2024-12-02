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Общество 2 декабря 2024 06:00

В Татарстане ожидается до +2 градусов и мокрый снег с дождем

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В Татарстане ожидается до +2 градусов и мокрый снег с дождем
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сегодня, 2 декабря, в Татарстане прогнозируется сырая, пасмурная и теплая погода. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой останется облачным. Будут идти небольшие осадки в виде снега и мокрого снега, местами — с дождем.

В отдельных районах, включая Казань, сохранится опустившийся ночью туман и возможен гололед. На дорогах образуется гололедица, кое-где она будет сильной.

При этом будет дуть юго-западный ветер силой от 6 до 11 м/с. Местами, в том числе в столице РТ, он будет усиливаться порывами до 13 м/с.

В светлое время суток температура воздуха в регионе составит от -1 до +2 градусов (в Казани — от -1 до +1 градуса).

Ранее «Татар-информ» сообщал, что начало декабря в Татарстане окажется на три градуса теплее нормы.

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