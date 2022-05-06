В Татарстане ожидается до 18 градусов тепла без дождей

В Татарстане завтра, 7 мая, ожидается повышение температурного фона, однако ночные заморозки по-прежнему вероятны. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

В небе над республикой будет наблюдаться переменная облачность, осадки при этом маловероятны. Прогнозируется умеренный юго-западный ветер, отмечают синоптики.

Температура воздуха по региону в ночные часы составит от -1 до +4 градусов, в столице Татарстана — от +2 до +4, на востоке — до 5 градусов мороза. В светлое время суток воздух прогреется до 13–18 градусов тепла (в Казани — до 15–17 градусов).

Как ранее сообщал «Татар-информ» со ссылкой на предварительные данные метеорологов, в ближайшие дни в республике потеплеет до +21 градуса.