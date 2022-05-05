В Татарстане к концу недели ожидается потепление до +21 градуса

Сегодня Татарстан попал под влияние тыловой части циклона, в итоге северо-западными воздушными потоками в районы республики устремился холодный воздух северных широт. Однако в предстоящие дни погода изменится, передает пресс-служба Гидрометцентра РТ.

Так, 6 мая рост атмосферного давления приведет к постепенному размыванию облачности и прекращению осадков. Ночью на востоке региона еще будут отмечаться небольшие осадки в виде мокрого снега. Днем сохранится сильный северо-западный, западный ветер, порывы которого будут достигать 15-18 метров в секунду. Ночью столбик термометра будет показывать от 0 до −5 градусов, днем от +7 до +12.

7 и 8 мая погода будет формироваться под влиянием антициклона. Осадки не прогнозируются, а температурный фон повысится.

В субботу ночью термометр будет показывать от 0 до +4 градусов, на юге и востоке — от 0 до −4, а днем воздух прогреется до +13..+18 градусов.

В воскресенье в ночные часы температура воздуха составит от +1 до +6, на юге и востоке — от 0 до −2, а днем — от +16 до +21 градуса.

Согласно предварительному прогнозу, 9 мая на большей территории Татарстана осадки маловероятны, лишь на востоке возможен небольшой дождь из-за близости атмосферного фронта. Ночью столбик термометра будет показывать от +2 до +7 градусов, днем — от +15 до +20. Однако 10 мая вернется дождливая погода с температурами +3..+8 ночью и +11..+16 градусов днем.