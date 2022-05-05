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Ру Тат
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Общество
5 мая 2022  17:26

Гидрометцентр предупредил о мокром снеге и дожде в Татарстане

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Завтра на территории Татарстана ожидается сильный ветер и небольшие осадки. Об этот сообщает пресс-служба Гидрометцентра РТ.

Скорость ветра может составить до 15–18 м/с, уточняют синоптики. Осадки в виде дождя и мокрого снега прогнозируются в ночные часы.

Ночью столбики термометров покажут от 0 до −5 градусов, а днем потеплеет до 7–12.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что к концу недели в Татарстане ожидается потепление. Воздух прогреется до +21 градуса.

#прогноз погоды #снег #сильный ветер
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