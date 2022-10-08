В Татарстане ожидается до +16 градусов, осадки маловероятны

Завтра, 9 октября, в Татарстане сохранится сухая и теплая погода. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

В небе над республикой ожидается переменная облачность. Осадки при этом маловероятны. Будут дуть умеренный западный и юго-западный ветер, отмечают синоптики.

Температура воздуха по региону в ночные часы составит от 2 до 7 градусов выше нуля (в Казани — от +5 до +7 градусов). Днем воздух прогреется до 11–16 градусов тепла (в столице РТ — до +13, +15 градусов).

Ранее «Татар-информ» сообщал, что по предварительным данным метеорологов в начале следующей недели в республику снова придут дожди. Теплый температурный фон может сохраниться в течение всей декады.