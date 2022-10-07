В Казани в ближайшие выходные будет теплее климатической нормы

В ближайшие выходные дни температура в столице Татарстана будет выше климатической нормы на 2-3 градуса. Об этом «Татар-информу» сообщил профессор КФУ, доктор географических наук Юрий Переведенцев.

«Мы находимся под влиянием обширного циклона, который пришел к нам с Атлантики, на его восточной периферии. На нас воздействуют атмосферные фронты и южные потоки, поэтому у нас выпадают осадки. В то же время температурный фон достаточно высокий для этого времени года. Сейчас среднесуточная температура должна быть порядка 6-7 градусов, а фактически она на 3 градуса выше нормы», – сказал он.

Спикер отметил, что характер погоды достаточно неустойчивый. Теплый температурный фон сохранится в ближайшие выходные дни и всю декаду. Ожидается, что среднесуточная температура будет на 2-3 градуса выше нормы. Возможны дожди.