На выходных в Татарстане потеплеет до +16 градусов, осадки прекратятся

В предстоящие выходные на территории Татарстана ожидается повышение температурного фона, осадки на время прекратятся. Это следует из прогноза, распространенного Гидрометцентром РТ.

При этом в ночь на субботу, 8 октября, регион еще будет оставаться под влиянием тыловой части циклона, из-за чего погода останется дождливой. Однако днем атмосферное давление существенно повысится, и небольшие дожди еще будут вероятны только на востоке РТ.

В ночные часы температура воздуха составит от 3 до 8 градусов выше нуля. В дневные воздух прогреется до 10–15 градусов тепла, отмечают синоптики.

В воскресенье, 9 октября, погодные условия в Татарстане будут достаточно комфортными и спокойными за счет влияния гребня антициклона. Осадки маловероятны. Температура воздуха составит от +2 до +7 градусов в темное время суток и от +11 до +16 — в светлое.

Впрочем, согласно предварительным данным метеорологов, в начале следующей недели в республику снова придут дожди. Дневные температуры будут составлять от 8 до 14 градусов тепла.