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Погода
23 ноября 2021  23:59

В Татарстане ожидается до 16 градусов мороза

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Завтра, 24 ноября, в Татарстане сохранится установившаяся сегодня относительно морозная погода. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой будет облачным с прояснениями. Местами вероятен небольшой снег. Прогнозируется умеренный западный и юго-западный ветер. На дорогах образуется гололедица, отмечают синоптики.

Ночью температура воздуха по региону составит от -11 до -16 градусов. Днем воздух прогреется до 6–11 градусов ниже нуля (в Казани — от -7 до -9 градусов), уточняют метеорологи.

Как сообщало ранее ИА «Татар-информ», циклон вновь принесет в Татарстан потепление во второй половине недели.

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