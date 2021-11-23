В Татарстане ожидается до 16 градусов мороза

Завтра, 24 ноября, в Татарстане сохранится установившаяся сегодня относительно морозная погода. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой будет облачным с прояснениями. Местами вероятен небольшой снег. Прогнозируется умеренный западный и юго-западный ветер. На дорогах образуется гололедица, отмечают синоптики.

Ночью температура воздуха по региону составит от -11 до -16 градусов. Днем воздух прогреется до 6–11 градусов ниже нуля (в Казани — от -7 до -9 градусов), уточняют метеорологи.

Как сообщало ранее ИА «Татар-информ», циклон вновь принесет в Татарстан потепление во второй половине недели.