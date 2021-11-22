Циклон вновь принесет в Татарстан потепление во второй половине недели

Во второй половине этой недели в Татарстане вновь ожидается повышение температурного фона. Это следует из прогноза, распространенного Гидрометцентром РТ.

Как сообщало ранее ИА «Татар-информ», завтра, 23 ноября, на территории республики ожидаются метели и понижение температуры. В среду, 24-го числа, «благодаря росту атмосферного давления» погода в регионе «ненадолго улучшится», отмечают синоптики.

Из-за воздействия «гребня повышенного давления» лишь в отдельных районах Татарстана будет идти слабый снег. Температура воздуха составит от 11 до 16 градусов мороза в ночные часы и от 7 до 12 — в дневные.

При этом уже в четверг, 25 ноября, «очередной западный циклон принесет <…> снег и местами метель». Ночью температура воздуха составит от -7 до -12 градусов, на крайнем востоке республики — до -17. Днем воздух прогреется до 1–6 градусов ниже нуля.

Согласно предварительным данным метеорологов, в пятницу и субботу, 26 и 27 ноября, регион окажется на периферии сибирского антициклона. Вероятность осадков невелика. Температурный фон при этом еще немного повысится: прогнозируется от -3 до -8 градусов в темное время суток, от -2 до +1 — в светлое.