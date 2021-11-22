В Татарстане ожидаются метели и похолодание до -10 градусов

Сегодня вечером и завтра, 23 ноября, ночью и утром в Татарстане ожидается ухудшение погодных условий. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

В это время по республике, включая Казань, будет идти небольшой снег. Местами возможны метели с ухудшением видимости до 1–2 километров. Также прогнозируется сильный западный и северо-западный ветер порывами 15–20 м/с.

Днем во вторник местами сохранится небольшой снег. На облачном небе появятся прояснения. Изменение погодных условий будет связано с уходом на восток господствовавшего последние дни в регионе циклона, отмечают синоптики.

При этом температурный фон в республике понизится. В темное время суток ожидается до 5–10 градусов мороза. В светлое — воздух прогреется до -3, -8 градусов.

Согласно предварительны данным метеорологов, в последующие дни в Татарстане вероятно дальнейшее похолодание, которое затем вновь сменится потеплением.