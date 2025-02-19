В Татарстане ожидается до 13 градусов мороза и небольшой снег

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Сегодня, 19 февраля, в Татарстане сохранится достаточно морозная погода, температурный фон немного поднимется. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой останется облачным с прояснениями. Местами по региону, включая Казань, будет идти небольшой снег.

Южный ветер силой от 4 до 9 м/с порой будет усиливаться порывами до 13 м/с (в столице РТ – до 12 м/с). На дорогах образуется гололедица.

Утром температура воздуха по Татарстану составит от -14 до -19 градусов (при прояснениях – до -24). Днем воздух прогреется до -8, -13 градусов (в Казани – от -8 до -10 градусов).

Ранее «Татар-информ» сообщал, что к концу недели в республике ожидаются морозы до -27 градусов.