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Общество 18 февраля 2025 06:00

В Татарстане сохранится достаточно морозная и снежная погода

В Татарстане сохранится достаточно морозная и снежная погода
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сегодня, 18 февраля, в Татарстане благодаря влиянию циклона сохранится достаточно снежная и при этом морозная погода. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой останется облачным с прояснениями. Местами по региону, включая Казань, пройдет небольшой снег.

Юго-западный ветер силой от 6 до 11 м/с порой будет усиливаться порывами до 13 м/с, в том числе и в столице РТ. На дорогах образуется гололедица.

Утром температура воздуха по Татарстану составит от -15 до -20 градусов (при прояснениях – до -24). Днем воздух прогреется до -10, -15 градусов (в Казани – от -10 до -12 градусов).

Ранее «Татар-информ» сообщал, что к концу недели в республике ожидаются морозы до -27 градусов.

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