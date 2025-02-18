В Татарстане сохранится достаточно морозная и снежная погода

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сегодня, 18 февраля, в Татарстане благодаря влиянию циклона сохранится достаточно снежная и при этом морозная погода. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой останется облачным с прояснениями. Местами по региону, включая Казань, пройдет небольшой снег.

Юго-западный ветер силой от 6 до 11 м/с порой будет усиливаться порывами до 13 м/с, в том числе и в столице РТ. На дорогах образуется гололедица.

Утром температура воздуха по Татарстану составит от -15 до -20 градусов (при прояснениях – до -24). Днем воздух прогреется до -10, -15 градусов (в Казани – от -10 до -12 градусов).

Ранее «Татар-информ» сообщал, что к концу недели в республике ожидаются морозы до -27 градусов.