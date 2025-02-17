К концу недели в Татарстане ожидаются морозы до -27 градусов

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

На этой неделе в Татарстане циклоническая погода сменится антициклонической, но температурный фон будет оставаться пониженным. Это следует из прогноза, распространенного Гидрометцентром РТ.

Во вторник и среду, 18 и 19 февраля, погодные условия в республике еще будет определять южная периферия циклона. Небо над республикой останется облачным с прояснениями. Местами будет идти небольшой снег.

В темное время суток температура воздуха будет составлять от -15 до -20 градусов, а при прояснениях – и до -24. В дневные часы воздух будет прогреваться лишь до -9, -15 градусов.

В четверг, 20 февраля, на регион начнет оказывать влияние поле повышенного атмосферного давления. В отдельных районах вновь пройдет небольшой снег. В ночные и утренние часы ожидается от -14 до -19 градусов, а при прояснениях – до -25. Днем столбики термометров поднимутся до -7, -12 градусов, отмечают синоптики.

Согласно предварительным данным метеорологов, в пятницу и субботу, 21 и 22 февраля, в Татарстане установится антициклональная погода с большим разбросом температур воздуха. Существенные осадки маловероятны. По ночам температурный фон будет составлять от -18 до -23 градусов, а на востоке региона при прояснениях – до -27. Днем воздух будет прогреваться до -8, -13 градусов.