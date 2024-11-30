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В Татарстане отремонтированы 734 из 749 запланированных многоквартирных домов
В Татарстане завершен капитальный ремонт 734 многоквартирных жилых домов из 749, включенных в программу этого года. Об этом на традиционном республиканском совещании в Доме Правительства РТ рассказал министр строительства, архитектуры и ЖКХ региона Марат Айзатуллин.
Совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципалитетами республики провел Раис Татарстана Рустам Минниханов. В мероприятии также приняли участие Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин и Премьер-министр РТ Алексей Песошин, сообщает пресс-служба руководителя республики.
По словам главы Минстроя Татарстана, на данный момент капитальный ремонт ведется в 15 многоквартирных домах, расположенных на территории пяти муниципальных образований.
Выполнение строительно-монтажных и сезонных видов работ составляет 99,7%. За последние полмесяца подрядные организации завершили капремонт 23 домов в пяти муниципалитетах.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что Татарстан оказался в числе лидеров программы капремонта многоквартирных домов.
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