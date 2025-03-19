В Татарстане открыли мемориальные доски в память об участниках СВО

Сегодня в двух школах Пестречинского района Татарстана состоялось открытие памятных досок в честь выпускников, погибших в зоне специальной военной операции.

В селе Кряш-Серда увековечили память Дмитрия Ивановича Канашева – выпускника местной школы, уроженца этого села. На церемонии присутствовали его родители, Римма Николаевна и Иван Дмитриевич. Слова памяти произнесла директор школы Нина Фадеева, с трудом сдерживая эмоции.

«Это мой ученик. Я была его первым учителем, затем преподавала ему татарский язык и литературу в старших классах. Очень тяжело говорить... Такой молодой, скромный, верный друг и опора для родителей», – поделилась Нина Валентиновна.

Дмитрий Канашев проходил службу в Донецкой Народной Республике в составе войсковой части «полевая почта 95396» в должности водителя-стрелка. Он погиб 8 сентября 2024 года в районе населенного пункта Новоселовка Первая.

В селе Шали открыли памятную доску в честь Рената Рифхатовича Бурганова. Он одним из первых отправился в зону СВО из района и погиб 25 августа 2023 года. На церемонии присутствовали его мама, братья, родные, друзья и односельчане.

Почтить память героев пришли заместитель руководителя исполкома Марина Харитонова, начальник отдела образования Дарья Юматова, главы сельских поселений и ветеран военной службы Фарид Валеев.

«Единственное, что может смягчить боль утраты, – это наша память. Мы должны осознавать, что их жертва была не напрасной. Они отдали свои жизни во имя мира и свободы. Спасибо вам, родители, за сыновей – настоящих патриотов. Мы скорбим вместе с вами», – сказала Марина Харитонова.

Ранее, 3 марта, Раис Татарстана Рустам Минниханов рассказал на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле, что из республики к тому моменту на специальную военную операцию ушли 38 169 мобилизованных и контрактников. «У нас 15 Героев России, семь из них – посмертно. Награждены орденами Мужества 1829 военнослужащих из республики», – уточнил он.