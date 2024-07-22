В Татарстане осудили журналистку Курмашеву по делу о распространении фейков о ВС РФ

Суд вынес приговор журналистке Алсу Курмашевой по делу о распространении фейков о российской армии.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Верховного суда РТ, приговор вынесли в закрытом режиме в минувшую пятницу.

Алсу Курмашеву приговорили к 6,5 годам лишения свободы.

Алсу Курмашева — журналистка татаро-башкирской службы «Idel.Реалии»*. У нее есть гражданство России и США. Курмашева живет в Праге. В мае 2023 года она приехала в Россию по семейным обстоятельствам. 2 июня того же года ее задержали в аэропорту Казани, когда она собиралась уехать из страны.

*признано иноагентом на территории РФ