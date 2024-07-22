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В Татарстане осудили журналистку Курмашеву по делу о распространении фейков о ВС РФ
Суд вынес приговор журналистке Алсу Курмашевой по делу о распространении фейков о российской армии.
Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Верховного суда РТ, приговор вынесли в закрытом режиме в минувшую пятницу.
Алсу Курмашеву приговорили к 6,5 годам лишения свободы.
Алсу Курмашева — журналистка татаро-башкирской службы «Idel.Реалии»*. У нее есть гражданство России и США. Курмашева живет в Праге. В мае 2023 года она приехала в Россию по семейным обстоятельствам. 2 июня того же года ее задержали в аэропорту Казани, когда она собиралась уехать из страны.
*признано иноагентом на территории РФ
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