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«Ремонта там не было полвека»: Редактор Idel.Реалии* пожаловалась на условия в СИЗО
Сегодня в Советском суде Казани продлили срок задержания редактора Татаро-Башкирской службы «Радио Свобода»* Алсу Курмашевой на 2 месяца. Она пробудет в СИЗО до 5 июня.
На вопрос, рассчитывает ли Курмашева на то, что правительство США может обменять ее на кого-либо, женщина ответила, что не думала об этом.
Она также рассказала об условиях содержания в СИЗО.
«Условия строгие, полная изоляция. Чувствую себя не очень, уменя обострились некоторые болезни. Бытовые условия очень плохие, у меня нет возможности следить за своим здоровьем. Минимальную медицинскую помощь мне оказывали. Я нахожусь в камере в пять квадратных метров. Нет горячей воды, а вместо унитаза – дырка в полу», – сказала она.
Напомним, Курмашеву задержали по обвинению в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах, и в сборе информации о военной деятельности России.
Она осуществляла целенаправленный сбор сведений в области военной деятельности РФ, которые при их получении иностранными источниками могут быть использованы против безопасности Российской Федерации.
Кроме того, по версии следствия, Алсу Курмашева имела гражданство США и с 1998 года проживала на постоянной основе в Чехии, скрывая этот факт от своего российского окружения, а также не передавала документы в службу по вопросам миграции в России. Муж Курмашевой – Павел Буторин, как и супруга, гражданин США, живет в Чехии. По версии следователей, в личной переписке с Курмашевой и по ее просьбе экземпляр антироссийской книги, осуждающей спецоперацию, Павел должен был передать через посредника в конгрессе США президенту США Джо Байдену.
* внесен в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента
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