В Казани задержали редактора Татаро-Башкирской службы «Радио Свобода»* Алсу Курмашеву

Сегодня сотрудники правоохранительных органов задержали редактора Татаро-Башкирской службы «Радио Свобода»* Алсу Курмашеву. Ее обвиняют в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

По версии следствия, в сентябре 2022 года редактор Татаро-башкирской службы «Радио Свободная Европа/Радио Свободы»* Алсу Курмашева через интернет умышленно вела целенаправленный сбор военных сведений о деятельности России для передачи информации иностранным источникам.





По информации источника «Татар-информа», следствие уверено, что Курмашева получила сведения о мобилизованных в армию преподавателях одного из вузов в Татарстане. Она использовала эту информацию при подготовке «альтернативных аналитических материалов» для профильных международных инстанций и проведения дискредитирующих Россию информационных кампаний.

Из выводов обвинения следует, что Алсу Курмашева не исполнила установленную российским законом обязанность по предоставлению документов, необходимых для включения в реестр иностранных агентов. Она осуществляла целенаправленный сбор сведений в области военной деятельности РФ, которые при их получении иностранными источниками могут быть использованы против безопасности Российской Федерации.



Ей грозит штраф в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до двух лет. Либо обязательные работы на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо ей могут назначить принудительные работы на срок до пяти лет. По этой же статье ей может грозить лишение свободы на срок до пяти лет.

В ближайшее время суд должен избрать для Курмашевой меру пресечения. В настоящее время она находится в изоляторе временного содержания.



Как выяснил «Татар-информ», это может быть не последнее уголовное дело в отношении Алсу Курмашевой. Ей могут предъявить претензии за издание книги, которая в негативном свете выставляет спецоперацию России на Украине.

* Признано иноагентом в России