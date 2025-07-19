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Происшествия 19 июля 2025 07:08

В Татарстане опять объявлен режим беспилотной опасности

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В Татарстане опять объявлен режим беспилотной опасности
Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

На территории Республики Татарстан сегодня в 4.10 утра вновь был введен режим «Беспилотная опасность». Эта информация опубликована в мобильном приложении МЧС.

«Внимание! На территории Республики Татарстан объявлен режим «Беспилотная опасность», – сказано в сообщении ведомства.

Накануне, 18 июля, в Татарстане также объявляли режим беспилотной опасности. Он был снят в 9.00 утра.

Ранее была опубликована карта общественных точек Wi-Fi, доступных жителям и гостям республики. С их помощью можно оставаться на связи даже при ограничениях на работу мобильного интернета, вводимых из-за угрозы атаки БПЛА.

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#атака БПЛА
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