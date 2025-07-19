В Татарстане опять объявлен режим беспилотной опасности

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

На территории Республики Татарстан сегодня в 4.10 утра вновь был введен режим «Беспилотная опасность». Эта информация опубликована в мобильном приложении МЧС.

«Внимание! На территории Республики Татарстан объявлен режим «Беспилотная опасность», – сказано в сообщении ведомства.

Накануне, 18 июля, в Татарстане также объявляли режим беспилотной опасности. Он был снят в 9.00 утра.

Ранее была опубликована карта общественных точек Wi-Fi, доступных жителям и гостям республики. С их помощью можно оставаться на связи даже при ограничениях на работу мобильного интернета, вводимых из-за угрозы атаки БПЛА.