В Татарстане определили пять задач для здравоохранения на 2022 год

Общественный совет Министерства здравоохранения Татарстана определил пять целей и задач для здравоохранения республики на грядущий 2022 год. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее с помощью онлайн-голосования татарстанцы распределили по значимости 20 целей и задач для отрасли на следующий год, которые до этого разработал и принял Общественный совет. В опросе приняли участие около 6 тыс. жителей республики.

Корреспонденту ИА «Татар-информ» сообщили, что больше всего жителей проголосовали за цель повысить выявляемость злокачественных новообразований на ранних стадиях с 61,7% до 62,5%.

Следующей по значимости для жителей оказалась цель обеспечить увеличение охвата диспансерным наблюдением детей с сердечно-сосудистой патологией с 80% до 85%, чтобы предупредить заболеваемость и снизить смертность населения от болезней органов кровообращения.

Фото: Пресс-служба Минздрава РТ

Третьей задачей для здравоохранения стало увеличение доли пациентов, обеспеченных лекарственными препаратами в поликлиниках от общего количества пациентов, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда или операции на сосудах, с 80% до 85%.

Также большинство татарстанцев проголосовало за повышение территориальной доступности получения медицинской помощи и увеличения числа посещений сельскими жителями фельдшерских пунктов, ФАПов и врачебных амбулаторий с 3 млн 516 тыс. до 3 млн 691 тыс. посещений в год.

Пятой задачей, которая стоит перед Минздравом республики, стало обеспечение соотношения средней заработной платы врачей к средней заработной плате в Татарстане не менее 200%.

«Заседание состоялось сегодня в рамках реализации проекта по публичному формированию целей и задач исполнительных органов государственной власти Республики Татарстан и общественного контроля за их исполнением», – добавили в пресс-службе Минздрава РТ.