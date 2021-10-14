В Татарстане обсудили главные задачи здравоохранения на следующий год

Общественный совет при Министерстве здравоохранения Татарстана сегодня начал обсуждение целей и задач на 2022 год. Заседание прошло в очно-заочном формате: кто не смог прийти, присоединился к обсуждению через Zoom.

«Я хотел бы выразить слова благодарности и сочувствия нашим работникам здравоохранения, которые сегодня в тяжелейшей ситуации. Кто-то говорит, что такой сложности [задач] давно не было, работают круглосуточно в наших медицинских учреждениях. Новый всплеск коронавируса, вы видите — цифры просто страшные», — сказал председатель совета Чингис Махмутов, открывая собрание.

Фото: © Эвелина Киселёва

Кроме того, он обратился к членам общественного совета с просьбой продолжить просветительную работу, посвященную пользе вакцинации, ведь медики работают на предельном уровне.

Впервые список из 20 предложений был заранее подготовлен экспертами. А общественный совет обсудил каждое из них и решил, принимать их или нет.

«Министерство здравоохранения собирало предложения экспертов, на базе этих предложений с учетом мнения министерства и Аппарата Президента Татарстана мы провели экспертную сессию, где долго и в дискуссии попытались сформулировать список публичных целей и задач, которые выносим на ваше рассмотрение», — объяснил заместитель руководителя Департамента Президента РТ по вопросам внутренней политики, заведующий отделом общественных проектов Тимур Халиков.

Фото: © Эвелина Киселёва

В свою очередь заместитель министра здравоохранения республики Ильдар Фатихов попросил учесть непростую эпидемиологическую ситуацию в Татарстане.

«Второй год система здравоохранения функционирует в экстремальных условиях и в новой реальности с колоссальной отдачей всех своих элементов. Сегодня мы полностью переформатировали систему оказания медицинской помощи, проведено распределение сил и средств, мобилизация кадров в сторону инфекционной службы», — отметил спикер.

По словам Фатихова, задачи должны быть соизмеримы со сложившейся ситуацией с распространением коронавируса.

Двадцать целей и задач касаются всех сфер здравоохранения: онкологической службы, кардиологии, условий труда медперсонала, электронной записи и многого другого.

Фото: © Эвелина Киселёва

Уже второй год предлагается новая для здравоохранения цель: «Обеспечить пациентов, нуждающихся в реабилитации после перенесенной новой коронавирусной инфекции, услугами системы медицинской реабилитации».

По итогам бурного обсуждения всех 20 предложений их доработают. После этого пройдет онлайн-голосование жителей Татарстана на портале госуслуг РТ. Так будут отобраны шесть окончательных целей и задач, которые в течение 2022 года станет исполнять Минздрав Татарстана.