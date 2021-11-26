Минздрав призывает жителей РТ проголосовать за главные цели министерства в 2022 году

На официальном портале Татарстана появилась возможность для любого желающего пройти опрос, в котором вы сможете проголосовать за главные цели республиканских министерств на следующий год.

Минздрав РТ также участвует в проекте по публичному формированию целей и задач, в связи с чем просит жителей республики определить, какие, по их мнению, главные задачи необходимо будет решить министерству в 2022 году.

Все цели были сформированы экспертами. Набравшие большинство голосов цели будут вынесены на рассмотрение Общественного совета при министерстве, который утвердит от 5 до 7 приоритетов работы на 2022 год.

Всего перед участниками опроса представлены 19 задач. Кроме того, вы можете предложить свой вариант задачи для министерства на следующий год.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что в Татарстане обсудили главные задачи здравоохранения на следующий год.