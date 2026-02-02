В Татарстане определили 40 профессий для эксперимента с двумя ОГЭ

Первый заместитель министра образования и науки РТ Рамис Музипов

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Татарстан в этом году стал участником эксперимента по сдаче двух предметов ОГЭ вместо четырех. В республике определены 40 специальностей в 51 колледже, на которые выпускники девятых классов могут поступить по результатам двух экзаменов. Об этом сообщил на пресс-конференции в «Татар-информе» первый заместитель министра образования и науки РТ Рамис Музипов.

«При поступлении только в определенные учреждения СПО и на определенные профессии и специальности девятиклассникам разрешается сдавать не четыре экзамена, а два – русский язык и математику», – рассказал он.

По словам Музипова, профессии для эксперимента определены исходя из потребностей рынка труда. «Мы сверяли их со списком самых дефицитных профессий и специальностей, определенных постановлением Кабинета Министров РТ. Это самые востребованные профессии, которые у нас есть на портале "Работа в России", с учетом позиции работодателей», – уточнил он.

Представлены практически все направления подготовки, добавил первый заместитель министра образования и науки.

«Сюда входит сельское хозяйство, машиностроение, химическая отрасль, информационные технологии, нефтяные технологии и даже креативные специальности и профессии, например, садово-парковое и ландшафтное строительство, графический дизайн. В Санкт-Петербурге и Липецкой области в прошлом году было определено только 19 профессий. Мы же ввели 40 профессий», – подчеркнул он.

Эксперимент по упрощенной сдаче ОГЭ стартовал в прошлом году в Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области. В декабре 2025 года Госдума приняла закон о продлении этого пилотного проекта до 2029 года.

Кроме того, принятым законом расширен перечень регионов до 12 субъектов РФ, где итоговая аттестация может пройти по новым правилам. В число таких регионов вошел и Татарстан.