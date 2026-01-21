Ильсур Хадиуллин об эксперименте с двумя ОГЭ: «Перехитрить никого не удастся»

Глава Минобрнауки Татарстана Ильсур Хадиуллин сегодня встретился с журналистами региональных и федеральных СМИ. Он рассказал о правилах эксперимента по сдаче двух предметов ОГЭ, обучении школьников искусственному интеллекту и результатах тестирования детей мигрантов на знание русского языка. Подробнее – в материале «Татар-информа».





Ильсур Хадиуллин рассказал, что, по прогнозам, 5 тыс. детей будут поступать в учреждения СПО, сдав два экзамена ОГЭ

В рамках эксперимента с двумя экзаменами можно получить рабочие профессии

Татарстан в этом году стал участником эксперимента по сдаче двух предметов ОГЭ вместо четырех. В республике определены 33 профессии и семь специальностей, на которые можно обучиться в колледжах и техникумах с аттестатом за девятый класс, сдав два экзамена, сообщил министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин на встрече с журналистами региональных и федеральных СМИ.

По словам министра, в рамках эксперимента с двумя экзаменами можно получить рабочие профессии.

«После девятого класса будет возможность сдать два экзамена для получения аттестата и поступления на те профессии, которые определены, в 51 учреждение среднего профессионального образования. По нашим прогнозам, 5 тыс. детей будут так поступать в учреждения СПО», – заявил он.

До 1 марта девятиклассникам нужно будет выбрать: сдавать только русский язык и математику в рамках эксперимента или четыре экзамена – помимо русского и математики еще два предмета по выбору, уточнил глава Минобрнауки.

«Если кто-то решил сдать два предмета, но вдруг передумал, то за две недели до начала экзаменов можно изменить свое решение. Кроме того, есть дополнительные дни для досдачи экзаменов. Если и в это время не успеют, то могут досдать в сентябре», – подчеркнул он.

При этом Хадиуллин предупредил, что «перехитрить никого не удастся». «Аттестаты тех, кто сдал два или четыре экзамена, ничем не отличаются. Некоторые, наверное, думают: «Сдам два экзамена, а пойду на другие специальности». Нет, не получится», – сказал Хадиуллин.

Он отметил, что в информационной системе будут сведения – какие экзамены сдал выпускник, и если он сдал два экзамена, то сможет выбрать профессии, определенные Минобрнауки РТ.

Хадиуллин добавил, что с двумя экзаменами также нельзя будет поступить в десятый класс. «Если у ребенка нет желания учиться в десятом классе, то можно дать ему возможность сдать два экзамена и поступить в СПО. Зато он будет востребован и заработает, возможно, больше денег, чем выпускник высшего учебного заведения», – отметил он.

Более 900 детей мигрантов заявились на тестирование по русскому языку

В прошлом году в России впервые начали проводить тестирование детей мигрантов на знание русского языка для поступления в школы. В Татарстане на него заявилось 969 детей, сказал глава Минобрнауки.

«У нас тестирование началось с 30 апреля. Последнее было 24 декабря. 928 детей сдали тестирование с первого раза. И среди них огромное количество первоклассников», – рассказал он.

По словам Хадиуллина, в прошлом году в республике было организовано 77 центров тестирования. В этом году их количество сократили до 60. «54 школы дополнительно занимаются с этой категорией детей. Особой напряженности здесь я не вижу. Не все сдают с первого раза, но они охвачены дополнительным образованием, занимаются. Мы таких детей не бросаем», – подчеркнул он.

Министр добавил, что педагоги, которые дополнительно занимаются с такими детьми русским языком, получают поощрения, например премии. «То есть и учителя не остались без внимания за то, что они занимаются с детьми», – отметил он.

«От искусственного интеллекта мы никуда не уйдем, он используется во всем мире»

В Татарстане планируют обучать школьников и учителей работе с искусственным интеллектом.

«Наша задача – заниматься повышением качества образования. Дети должны иметь знания. Я бы не стал ссылаться только на искусственный интеллект. Но от него мы никуда не уйдем, он используется во всем мире. И в республике будет принята программа. Она коснется и детей, и учителей», – заявил он.

По словам Хадиуллина, обучать школьников тому, как использовать искусственный интеллект, планируется в кружках. Предполагается, что в них будут заниматься учащиеся начиная с пятого класса.

«Дети не должны забывать про учебники, они не должны искать информацию только с помощью искусственного интеллекта. Мне учителя говорят, что дети уже и без нас его используют. Например, ребенок написал прекрасное сочинение. Учится он на тройки, а сочинение написал на пятерку. И такие красивые слова использовал, сложноподчиненные предложения, не каждый русскоязычный может так излагать свои мысли», – отметил он.

По мнению министра, дети не должны слишком увлекаться искусственным интеллектом, забывая математику и русский. Он также убежден, что неплохо было бы организовать курсы по работе с ИИ для студентов.

«Кстати, тяга к учебникам тоже появилась. Я помню, предлагали отказаться от бумажных учебников, перейти на электронные формы. Теперь и родители, и дети хотят, чтобы были бумажные учебники», – заметил глава Минобрнауки.

В Татарстане построят шесть школ и три детских сада

В Татарстане продолжается строительство школ и детских садов. В этом году за счет средств бюджета республики, федеральной госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий», национального проекта «Семья» запланировано строительство шести школ на 2,8 тыс. мест и трех детских садов на 820 мест.

Так, детский сад на 340 мест построят в деревне Куюки Пестречинского района, на 260 мест в поселке Октябрьский Зеленодольского района и на 220 мест в Елабуге.

Школы на 500 мест будут построены в Агрызе и микрорайоне «Садак» в Мензелинске, на 192 места в Буинске, рассказал министр.

«По решению Раиса РТ Рустама Минниханова будет строиться школа в ЖК «Станция Спортивная» в Казани на 500 мест. В Бугульме построят пристрой на 618 мест к лицею №2. Еще одна школа на 500 мест будет построена в селе Манзарас Кукморского района, это будет татарская гимназия», – отметил Хадиуллин.

Ремонт запланирован в 55 школах и 18 детсадах

По республиканской и федеральной программам в этом году будут отремонтированы 55 школ в 25 районах, Казани и Набережных Челнах, а также 18 детских садов в девяти районах и в Казани, 16 профессиональных образовательных организаций в шести районах и Набережных Челнах.

«В рамках федеральной программы из бюджета РФ будет выделено 1,8 млрд рублей на ремонт 36 школ республики. Шесть детских садов будут ремонтироваться по республиканской программе на 257 млн рублей. Ремонтируется учебный корпус Арского педагогического колледжа. Будет отремонтировано общежитие колледжа нефтехимии и нефтепереработки в Нижнекамске», – сообщил глава Минобрнауки.

Он уточнил, что 2,7 млрд рублей будет направлено из республиканского бюджета на ремонт 33 школ и 10 детских садов.

Кроме того, 1 млрд рублей выделят на ремонт 67 школьных пищеблоков. Такая же сумма пойдет на ремонт объектов профобразования – ресурсных центров и общежитий.