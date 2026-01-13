В Татарстане выбрали 51 учреждение СПО для эксперимента по сдаче двух ОГЭ

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Татарстан в этом году присоединится к эксперименту по сдаче двух предметов ОГЭ вместо четырех. В республике выбрали 51 учреждение среднего профессионального образования, в которые выпускники девятых классов смогут поступить по результатам двух экзаменов. Соответствующий документ предоставило «Татар-информу» Министерство образования и науки РТ.

Ожидается, что эти колледжи и техникумы примут на обучение в рамках эксперимента более 4,9 тыс. студентов. Однако, как уточнили в пресс-службе Минобрнауки, перечень профессиональных образовательных организаций и направлений подготовки, предлагаемых для участия в эксперименте, пока предварительный.

«Его еще должны утвердить соответствующими нормативными документами», – уточнила руководитель пресс-службы министерства Алсу Мухаметова.

Согласно документу, участниками эксперимента могут стать Колледж малого бизнеса и предпринимательства, Казанский радиомеханический колледж, Казанский строительный колледж, Казанский энергетический колледж, Казанский автотранспортный техникум, Казанский нефтехимический колледж, Казанский колледж технологий и дизайна, Казанский авиационно-технический колледж, Арский агропромышленный профессиональный колледж, Буинский ветеринарный техникум, Дрожжановский техникум отраслевых технологий, Тетюшский сельскохозяйственный техникум, Муслюмовский политехнический техникум, Нижнекамский колледж транспортной инфраструктуры, а также аграрные колледжи в Апастово, Богатых Сабах, Кукморе, Черемшане, Сарманово, Бавлах, Нурлате и другие учреждения.

Предполагается, что студенты смогут освоить профессии по эксплуатации и ремонту сельскохозяйственной техники и автотранспортных средств, монтажу радиоэлектронной аппаратуры, электромонтажу электрических сетей и оборудования, изготовлению швейных изделий, ремонту инженерных сетей ЖКХ, сборке авиационной техники, сельскохозяйственному производству, а также поварское и кондитерское дело, слесарные работы, ветеринарию, флористику, графический дизайн и другие специальности.

«С аттестатом по двум экзаменам можно будет поступить в колледжи и техникумы только на определенный перечень профессий и специальностей. Этот перечень определялся исходя из дефицита кадров, который имеется в республике, и прогнозной потребности», – рассказал первый заместитель министра образования и науки РТ Рамис Музипов во время прямого эфира, организованного министерством.

Если выпускник девятого класса получил аттестат на основании четырех экзаменов, то, как и в предыдущие годы, он сможет продолжить обучение и в десятом классе, и на любой специальности в колледжах и техникумах.

В прошлом году в эксперименте по сдаче двух предметов ОГЭ участвовали только Москва, Санкт-Петербург и Липецкая область.

