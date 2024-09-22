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Новости Татарстана и Казани
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В Татарстане ожидается небольшой дождь и ветер в воскресенье
В воскресенье, 22 сентября, в Татарстане местами пройдет небольшой дождь.
Согласно прогнозу Гидрометцентра РТ, ветер в республике ожидается юго-западный со скоростью 6-11 м/с, но местами он усилится до 15-18 м/с.
При этом днем температура воздуха поднимется до +11..+16˚.
Ранее сообщалось, что в понедельник дневная температура в Казани опустится до 14-12 градусов, а также пройдут небольшие дожди. Однако жителям рассказали, вернется ли тепло после холодов.
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