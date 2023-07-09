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В Татарстане объявлено штормовое предупреждение из-за гроз, ливней и сильного ветра
В Татарстане объявлено штормовое предупреждение из-за ожидающегося сильного ухудшения погодных условий. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.
С 16.00 воскресенья, 9 июля, до 21.00 понедельника, 10 июля, на территории республики местами вероятны грозы, ливневые дожди и град. Ветер на короткое время будет усиливаться до 15–20 м/с, локально — и до 24 м/с.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в воскресенье в Татарстане ожидаются дожди, грозы и до +36 градусов.
До этого профессор Казанского федерального университета, доктор географических наук Юрий Переведенцев предсказывал, что атлантический циклон принесет в регион долгожданное похолодание и осадки лишь во вторник, 11 июля.
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