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Общество 8 июля 2023 19:02

В воскресенье в Татарстане ожидаются дожди, грозы и до +36 градусов

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Завтра, 9 июля, на территории Татарстана вновь ожидается жаркая погода. Днем в некоторых районах столбики термометров поднимутся до 36 градусов, сообщает Гидрометцентр РТ.

Днем и вечером местами пройдут кратковременные дожди и грозы с усилениями ветра до 15–20 градусов.
Ночью температуры воздуха составят от 17 до 22 градусов, днем столбики термометров поднимутся до 31-36.

Напомним, что на следующей неделе в республике возможно похолодание.

#прогноз погоды #жаркая погода #гроза #сильный ветер
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