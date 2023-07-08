В воскресенье в Татарстане ожидаются дожди, грозы и до +36 градусов

Завтра, 9 июля, на территории Татарстана вновь ожидается жаркая погода. Днем в некоторых районах столбики термометров поднимутся до 36 градусов, сообщает Гидрометцентр РТ.

Днем и вечером местами пройдут кратковременные дожди и грозы с усилениями ветра до 15–20 градусов.

Ночью температуры воздуха составят от 17 до 22 градусов, днем столбики термометров поднимутся до 31-36.

Напомним, что на следующей неделе в республике возможно похолодание.