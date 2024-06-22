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В Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за ливней и сильного ветра
Из-за предстоящего сегодня и завтра ухудшения погодных условий в Татарстане объявлено штормовое предупреждение. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.
В ближайшие один — три часа, с сохранением до конца дня 22 июня, а также ночью и утром 23 июня местами по республике, в основном — на востоке, прогнозируются грозы, шквалистые усиления ветра до 15–20 м/с (локально — до 24 м/с), сильные дожди и ливни. В отдельных районах также возможен град.
Причиной неблагоприятных метеоусловий станет прохождение по территории региона активных атмосферных фронтов.
При этом днем в воскресенье местами на территории республики также вероятны сильные дожди, грозы и ветер до 15–20 м/с (в Казани его скорость не должна превысить 15–18 м/с), о чем ранее рассказали метеорологи.
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