news_header_bot_970_100
Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Татарстане ожидается гроза, град и до +24 градусов
Скопировать ссылку
Фото: © Михаил Захаров/ «Татар-информ»
Сегодня в Татарстане обещают переменную облачность, местами пройдет кратковременный дождь, в отдельных районах — сильный, возможна гроза, локально град. Об этом передает пресс-служба Гидрометцентра РТ.
Днем столбик термометра будет показывать от +19 до +24 градусов. Ветер северный, его скорость будет достигать 11 м/с, днем порывами до 14 м/с. При грозе местами ожидаются кратковременные усиления до 20 м/с.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2