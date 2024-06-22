В Татарстане ожидается гроза, град и до +24 градусов

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Сегодня в Татарстане обещают переменную облачность, местами пройдет кратковременный дождь, в отдельных районах — сильный, возможна гроза, локально град. Об этом передает пресс-служба Гидрометцентра РТ.

Днем столбик термометра будет показывать от +19 до +24 градусов. Ветер северный, его скорость будет достигать 11 м/с, днем порывами до 14 м/с. При грозе местами ожидаются кратковременные усиления до 20 м/с.