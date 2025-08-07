В Татарстане образованы специальные участки для голосования в СИЗО

Для граждан, которые в единый день голосования, 14 сентября, будут находиться в местах содержания под стражей, но зарегистрированы в других регионах, где проходят выборы высших должностных лиц, откроют специальные участки на базе СИЗО, расположенных в Казани, Бугульме, Мензелинске и Чистополе, а также в исправительной колонии № 3 (Пестречинский район), где есть режим следственного изолятора. Речь идет о тех, кто не лишен избирательного права и находится под следствием, сообщила пресс-служба ЦИК РТ.

Напомним, недавно Центризбирком Татарстана утвердил решение об образовании специальных избирательных участков в следственных изоляторах республики. Это позволит реализовать избирательные права тем гражданам, которые в единый день голосования, 14 сентября, будут находиться в местах содержания под стражей, но зарегистрированы в других регионах, где проходят выборы высших должностных лиц.

Решение принято на основании постановления ЦИК России и соответствует федеральному и республиканскому избирательному законодательству.

«Избирательное право – это базовое право каждого гражданина. Даже в местах, где свобода передвижения ограничена и в отношении подследственных не вынесено судебное решение, у человека сохраняется право голоса. Наша задача – создать все условия, чтобы этот голос был услышан и учтен», – отметил председатель ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев.

В Татарстане в единый день голосования, 14 сентября, пройдут выборы Раиса РТ, более 7,5 тыс. муниципальных депутатов и дополнительные выборы депутата Госсовета РТ по Мелекесскому одномандатному избирательному округу №18.

ЦИК РТ зарегистрировала кандидатами на выборах Раиса Татарстана Рустама Минниханова («Единая Россия») и Виталия Смирнова («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), а также Руслана Юсупова, выдвинутого партией ЛДПР, и Хафиза Миргалимова, которого выдвинула партия КПРФ.