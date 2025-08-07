news_header_top
Выборы-2025 7 августа 2025 11:25

ЦИК РТ зарегистрировала еще двух кандидатов на выборы Раиса Татарстана

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

На заседании ЦИК РТ было принято решение о регистрации в качестве кандидатов на выборах Раиса Татарстана Руслана Юсупова, выдвинутого партией ЛДПР, и Хафиза Миргалимова, которого выдвинула партия КПРФ. Соответствующие решение было принято сегодня на заседании центральной избирательной комиссии республики.

«Достаточное количество подписей, даже с запасом, поэтому я предлагаю поддержать данное решение», – заявил председатель ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев.

Члены комиссии единогласно поддержали высказанные предложения.

В Татарстане в единый день голосования, 14 сентября, пройдут выборы Раиса РТ, более 7,5 тыс. муниципальных депутатов и дополнительные выборы депутата Госсовета РТ по Мелекесскому одномандатному избирательному округу №18.

Напомним, ранее ЦИК РТ зарегистрировала кандидатами на выборах Раиса Татарстана Рустама Минниханова («Единая Россия») и Виталия Смирнова («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»).

