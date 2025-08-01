ЦИК РТ зарегистрировал первых двух кандидатов на должность Раиса Татарстана

Центральная избирательная комиссия Республики Татарстан зарегистрировала двух кандидатов на пост Раиса РТ и выдала им удостоверения. Среди них – выдвинутый партией «Единая Россия» Рустам Минниханов и Виталий Смирнов от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость».

Председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев пояснил, что рабочая группа проверила соответствие процедуры выдвижения кандидатов политическими партиями требованиям Избирательного кодекса Татарстана.

Также Центризбирком проанализировал необходимые документы, в том числе листы поддержки с подписями муниципальных депутатов. Проверка подтвердила, что все материалы соответствуют законодательным нормам.

Секретарь ЦИК РТ Надежда Борисова сообщила, что после проверки листов поддержки Рустама Минниханова зачли 403 подписи, а Виталия Смирнова – 396.

Также на заседании сообщили, что до единого дня голосования осталось 43 дня. Агитационный период в СМИ начнется 16 августа, а 12 августа пройдет жеребьевка эфирного времени.

В Татарстане в единый день голосования, 14 сентября, пройдут выборы Раиса РТ, более 7,5 тыс. муниципальных депутатов и дополнительные выборы депутата Госсовета РТ по Мелекесскому одномандатному избирательному округу №18.

Документы для регистрации на выборах Раиса Татарстана в ЦИК республики представили Рустам Минниханов («Единая Россия»), Руслан Юсупов (ЛДПР), Виталий Смирнов («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость») и Хафиз Миргалимов (КПРФ).