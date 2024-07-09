В Татарстане оборот общепита вырос почти на 5% с начала года

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В январе — мае 2024 года оборот заведений общественного питания составил 30 млрд 621,8 млн рублей, увеличившись на 4,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сказано в докладе о социально-экономическом положении республики, подготовленном Татарстанстатом.

За отдельно взятый май оборот ресторанов, кафе и баров оказался равен 6 млрд 487,9 млн рублей, увеличившись на 3,6% год к году и на 1,6% по сравнению с апрелем.

До этого в текущем году оборот татарстанских заведений общепита демонстрировал рост — за исключением марта. По итогам первого месяца весны он составил 6 млрд 248,2 млн рублей, уменьшившись на 1.4% в годовом выражении (хотя и увеличившись на 4,4% по сравнению с февралем).

В целом же оборот ресторанов, кафе и баров в I квартале этого года был равен 17 млрд 776,6 млн рублей. Он увеличился на 4,5% по сравнению с I кварталом 2023-го, но сократился на 5,0% в сравнении с предшествовавшим IV кварталом 2023 года.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что оборот розничной торговли в Татарстане за первые пять месяцев 2024 года вырос на 13,3%.