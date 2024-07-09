Оборот розничной торговли в Татарстане вырос на 13,3%

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В январе — мае 2024 года оборот розничной торговли в Татарстане составил 617 млрд 892,8 млн рублей. Это на 13,3% больше, чем за аналогичный период 2023-го, говорится в докладе о социально-экономическом положении республики, подготовленном Татарстанстатом.

Оборот пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий за первые пять месяцев 2024-го достиг 275 млрд 849,6 млн рублей. Это на 5,8% больше, чем за январь — май прошлого года.

В свою очередь оборот непродовольственных товаров за пять месяцев текущего года оказался равен 342 млрд 43,2 млн рублей. Это на 19,9% больше, чем за соответствующий период 2023-го.

При этом оборот розничной торговли по крупным организациям и субъектам среднего предпринимательства в январе — мае этого года составил 334 млрд 747,0 млн рублей. Такие компании показали рост в 15,6%.

Вместе с тем за отдельно взятый май оборот розничной торговли достиг 130 млрд 145,8 млн рублей. Его увеличение составило 9,4% в годовом и 3,2% в месячном выражении.

Оборот розничной торговли по итогам января — марта 2024 года в Татарстане равнялся 362 млрд 248,2 млн рублей (увеличение на 15,7% год к году), а по итогам января — апреля — 487 млрд 747,0 млн рублей (увеличение на 14,3%). Таким образом, темпы роста оборота розничной торговли в республике постепенно снижаются.