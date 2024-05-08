Оборот розничной торговли в Татарстане вырос на 23% за последний год

Оборот розничной торговли в Татарстане за 1 квартал 2024-го составил 362,2 млрд рублей. Для сравнения: за тот же период 2023 года оборот был на уровне 293,8 млрд рублей, следует из доклада Татарстанстата о социально-экономическом развитии республики. Таким образом, оборот розничной торговли за последний год вырос на 23,2%.

Уточняется, что за первые три месяца 2024-го оборот торговли пищевыми продуктами в республике составил 161,4 млрд рублей, непродовольственными товарами – 200,8 млрд рублей, а из общего оборота – по крупным организациям и субъектам среднего предпринимательства, сумма достигла 194,4 млрд рублей.

Что касается оборота общепита Татарстана в первые три месяца 2024 года, то он вырос с 15,6 млрд рублей (1 квартал 2023-го) до 17,7 млрд (+13,47%).